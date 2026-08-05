Backblaz a Aktie
WKN DE: A3C7DU / ISIN: US05637B1052
|
05.08.2026 04:04:34
Why Backblaze Stock Jumped Today
Shares of Backblaze (NASDAQ: BLZE) rose sharply on Tuesday after the cloud storage platform's second-quarter financial results exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images.Backblaze's revenue climbed 18% year over year to $42.7 million, driven by a 34% surge in its B2 Cloud Storage revenue to $26.6 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Backblaze Inc Registered Shs -A-
|
02.08.26
|Ausblick: Backblaze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Backblaze A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Backblaze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Backblaze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)