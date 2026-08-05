Backblaz a Aktie

Backblaz a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7DU / ISIN: US05637B1052

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05.08.2026 04:04:34

Why Backblaze Stock Jumped Today

Shares of Backblaze (NASDAQ: BLZE) rose sharply on Tuesday after the cloud storage platform's second-quarter financial results exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images.Backblaze's revenue climbed 18% year over year to $42.7 million, driven by a 34% surge in its B2 Cloud Storage revenue to $26.6 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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