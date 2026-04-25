Beyond Meat Aktie

Beyond Meat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.04.2026 18:36:02

Why Beyond Meat Stock Surged This Week

Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock closed out this week's trading with a gain of 6.1%. At one point across the stretch, the company's share price had been up 25.6% from where it stood at the end of the previous week's market close. Beyond Meat's valuation moved higher in conjunction with bullish momentum for the broader market. The S&P 500 index closed out the week up 0.5%, and the Nasdaq Composite was up 1.5%. In addition to positive valuation trends for the market at large, Beyond Meat's share price also climbed thanks to meme-stock momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beyond Meat

mehr Nachrichten