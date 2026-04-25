Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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25.04.2026 18:36:02
Why Beyond Meat Stock Surged This Week
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock closed out this week's trading with a gain of 6.1%. At one point across the stretch, the company's share price had been up 25.6% from where it stood at the end of the previous week's market close. Beyond Meat's valuation moved higher in conjunction with bullish momentum for the broader market. The S&P 500 index closed out the week up 0.5%, and the Nasdaq Composite was up 1.5%. In addition to positive valuation trends for the market at large, Beyond Meat's share price also climbed thanks to meme-stock momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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