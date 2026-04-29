Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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29.04.2026 17:08:43
Why Bloom Energy Stock Blew Up Today
Bloom Energy (NYSE: BE) stock is off to the races Wednesday, surging 22.5% through 10:35 a.m. ET after crushing on Q1 2026 earnings last night.Analysts expected Bloom to earn $0.13 per share pro forma on sales of $530.4 million, but Bloom blew past those numbers. Earnings of $0.44 per share were more than 3x expectations, and sales of $751.1 million beat forecasts by 42%. Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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