Bloom Energy Aktie

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

13.11.2025 20:46:07

Why Bloom Energy Stock Just Crashed

Bloom Energy (NYSE: BE) stock, which makes hydrogen fuel cells for powering artificial intelligence data centers (among other uses) tumbled 20.2% through 2:22 p.m. ET on Thursday -- for no obvious reason.Investors are understandably nervous about that, so let's see if we can explain what's going on.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
