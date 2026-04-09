Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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09.04.2026 21:21:09
Why Bloom Energy Stock Just Jumped
Bloom Energy (NYSE: BE) stock jumped 7.5% through 1:25 p.m. ET Thursday after investment bank Susquehanna lowered its price target -- but only to $173 per share.With Bloom stock trading below $158 today, the analyst still sees $15 worth of upside in the hydrogen stock -- and Susquehanna is keeping a "positive" rating on Bloom. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bloom Energy
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06.02.26
|Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung (dpa-AFX)
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04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
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