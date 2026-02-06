Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
06.02.2026 16:19:54
Why Bloom Energy Stock Popped Today
Three days ago, Roth Capital urged investors to buy Bloom Energy (NYSE: BE) stock ahead of Q4 earnings. Three days later, Bloom has just reported earnings and... it turns out, Roth was right.Last night, Bloom reported earning $0.45 per share, adjusted for one-time items, on sales of $777.7 million. These numbers beat analyst forecasts on both top and bottom lines. Bloom stock is reacting positively to the news, up about 1% as of 10 a.m. ET.
Analysen zu Bloom Energy
