Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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26.08.2026 22:30:35
Why Box Stock Ticked Higher on Wednesday
Box (NYSE: BOX) didn't have much of a problem getting over the hump that is Hump Day. On news that its second-quarter results more or less met expectations, investors were cautiously optimistic on the online storage specialist's future, and traded its stock up by slightly over 1%.The quarter saw Box post record revenue of just over $321 million, which was up by 9% on a year-over-year basis. This was accompanied by 17% growth in the company's billings to nearly $310 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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