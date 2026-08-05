BrightView Holdings Aktie
WKN DE: A2JPBC / ISIN: US10948C1071
|
05.08.2026 22:30:35
Why BrightView Holdings Stock Tanked Today
BrightView Holdings (NYSE: BV) stock got smacked with an investor sell-off on Tuesday. The catalyst was the company's fiscal third-quarter results, which, despite a guidance raise for a key line item, missed analyst estimates for both revenue and profitability.BrightView, which specializes in professional landscaping services, posted revenue of $717.6 million, representing slightly over 1% year-over-year growth. The company's net profit not in accordance with generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) went sharply in the other direction, falling by 44% to $25.4 million ($0.17 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BrightView Holdings Inc Registered Shs
|
03.08.26
|Ausblick: BrightView informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: BrightView präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: BrightView vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: BrightView vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BrightView Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BrightView Holdings Inc Registered Shs
|11,45
|4,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.