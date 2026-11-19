Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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19.11.2026 01:43:20
Why Bullish Stock Crushed it on Wednesday
The investing world was very bullish on cryptocurrency exchange operator Bullish (NYSE:BLSH) on Hump Day. That's mainly because the company posted an earnings report featuring a massive leap in headline profitability. Mr. Market rewarded this by sending Bullish's shares up by almost 6% in that trading session.
Before market open, Bullish, perhaps best known for owning the popular crypto news and analysis web portal CoinDesk, reported that its non-IFRS (adjusted) revenue in the third quarter was $84.4 million. That was up a sturdy 10% year over year, and was well above the average analyst estimate of $79.3 million.
Image source: Getty Images.
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