CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie
WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004
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12.10.2026 23:26:47
Why CCC Intelligent Solutions Stock Soared Today
CCC Intelligent Solutions (NASDAQ: CCC) was quite the clever stock pick on Monday. Shares of the company, which concentrates on software solutions mainly for the auto insurance business, bounced more than 8% higher that trading session. This followed a report that the company was in advanced discussions to be acquired.
After market close on Friday, Bloomberg published a story stating that Elliott Investment Management and private equity firm GTCR are in talks with CCC regarding a buyout.
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Analysen zu CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Registered Shs
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