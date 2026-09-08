Chime Financia a Aktie
WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099
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08.09.2026 11:30:00
Why Chime Financial Rallied in August
Shares of Chime Financial (NASDAQ: CHYM) rallied 44% in August, according to data from S&P Global Market Intelligence.
Chime delivered an excellent second-quarter earnings report, showing stronger-than-expected growth and a significant inflection in profitability. With the stock having sold off since going public a little over a year ago, it's no surprise to see a rally in response to the strong numbers one year later.
In the second quarter, Chime's revenue grew 27% to $670 million, with earnings per share swinging from a loss in the prior-year quarter to a positive $0.07. Both figures handily beat analyst expectations. Chime also raised its full-year revenue guidance to between $2.725 and $2.745 billion, up from the prior quarter's range of $2.66 billion to $2.69 billion, and adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, and depreciation, and amortization) between $465 and $475 million, up from the prior quarter's guidance between $416 million and $431 million.
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|Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-
|33,76
|0,33%