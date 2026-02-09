Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
|
09.02.2026 17:40:07
Why Cleveland-Cliffs Stock Crashed Today
Shares of steelmaker and miner Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF) plunged as much as 25% today after a disappointing fourth-quarter report. The news wasn't all bad, however. Shipments are expected to grow this year for Cliffs and other steel companies. Today's news came after the stock had soared 50% over the past six months. Cliffs shares recovered from the early plunge, but were still 19.9% lower as of 11:35 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Cleveland-Cliffs Inc.
