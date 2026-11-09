Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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09.11.2026 23:59:55
Why Cloudflare Stock Soared on Monday
Cloudflare's (NYSE:NET) stock seemed to be aiming for the clouds on Monday. Investors were still piling into the shares of the cloud connectivity and cybersecurity specialist after it reported its third-quarter figures on Thursday. This bullish sentiment was bolstered by a price target raise set over the weekend by an analyst covering the company.
That analyst, Piper Sandler’s (NYSE:PIPR) James Fish, increased his fair value assessment on Cloudflare to $337 per share from $333. With this change, he maintained his overweight (i.e., buy) recommendation on the stock.
Image source: Getty Images.
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