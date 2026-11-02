Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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02.11.2026 19:53:42
Why Cloudflare Stock Took a Dive on Monday
Shares of Cloudflare (NYSE:NET) slumped out of the gate to start the week, falling as much as 6%. As of 1:44 p.m. ET, the stock was still down 3.5%.
The catalyst that sent the edge computing and cybersecurity specialist lower was a bearish note from a Wall Street analyst.
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