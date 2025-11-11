CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

11.11.2025 20:45:37

Why CoreWeave Stock Is Plummeting Today

Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) are falling on Tuesday, down 14.4% as of 2:27 p.m. ET. The move came as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 0.2% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) lost 0.2%.The artificial intelligence (AI) cloud computing provider reported its Q3 earnings after the closing bell on Monday. While it more than doubled its revenue year over year (YOY), its guidance fell short of sky-high expectations.
