CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
11.11.2025 20:45:37
Why CoreWeave Stock Is Plummeting Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) are falling on Tuesday, down 14.4% as of 2:27 p.m. ET. The move came as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 0.2% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) lost 0.2%.The artificial intelligence (AI) cloud computing provider reported its Q3 earnings after the closing bell on Monday. While it more than doubled its revenue year over year (YOY), its guidance fell short of sky-high expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeavemehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
|
03.09.25
|Insider-Verkäufe bei CoreWeave verunsichern den Markt und belasten die Aktie (finanzen.at)
|
22.08.25
|Core Scientific fretted about raising cash before CoreWeave tie-up (Financial Times)
|
15.08.25