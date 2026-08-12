CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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12.08.2026 18:12:56
Why CoreWeave Stock Is Skyrocketing Today
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock is having a banner day in Wednesday's trading following the company's recent quarterly report. Its share price was up 18.6% as of noon ET. The S&P 500 was up 0.2% at the same point in the day's trading, and the Nasdaq Composite was up 0.5%. Following the close of the market yesterday, CoreWeave published its second-quarter report. The earnings release has triggered a big rally for the stock today, and its share price is now up roughly 50% year to date as of this writing. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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