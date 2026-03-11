CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
11.03.2026 22:40:35
Why CoreWeave Stock Popped Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) were climbing today in sympathy with Oracle (NYSE: ORCL), which posted better-than-expected results in its fiscal third-quarter earnings report last night, showing demand for AI compute was strong.That was good news for neocloud peers like CoreWeave and Nebius, which depend on the same demand and industry-level trends.CoreWeave stock closed up 9.4% on the news, while Oracle stock jumped 9.2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|69,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.