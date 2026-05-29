Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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29.05.2026 18:08:24
Why Costco Stock Was Sliding Today
Shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) were heading lower today after the company delivered solid results in its fiscal third-quarter earnings report, but they weren't quite enough to please Wall Street as high expectations were baked into the stock coming into the report.As of 10:58 a.m. ET, the stock was down 4.6% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|30 820,00
|-0,71%
|Costco Wholesale Corp.
|819,40
|-4,20%
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