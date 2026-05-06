CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
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07.05.2026 00:52:18
Why CVS Stock Skyrocketed on Wednesday
One of the healthier stocks in the healthcare sector on Wednesday was its retail king, CVS Health (NYSE: CVS). The company took the wraps off its first-quarter results, and investors were heartened by its performance. On the back of twin beats on key fundamentals, market players pushed CVS stock up by nearly 8% that trading day.CVS reached nine-figure territory with that quarter's revenue, which came in slightly over $100 billion. That represented a year-over-year improvement of 6% -- fairly robust for a company as mature as this in the retail space. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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