D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
14.11.2025 22:52:39
Why D-Wave Quantum Stock Plummeted 20% This Week
Shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) fell this week as part of a broader sell-off in tech, finishing down 20.2%. While the Nasdaq-100 finished down just 0.2%, the tech-heavy index was down as much as 2.1% earlier in the week.Fears of an artificial intelligence (AI) bubble intensified this week amid mounting signs of economic weakness, hammering stocks with stretched valuations, like D-Wave's.For months, tech stocks have surged on headlines of billion-dollar AI infrastructure deals and promises of revolutionary breakthroughs. But investors are starting to get antsy, demanding evidence of actual returns on the staggering capital expenditures pouring into AI and quantum computing. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantummehr Nachrichten
|
11.11.25
|D-Wave Aktie unter Druck trotz starkem Quartal: Wie geht es jetzt weiter? (finanzen.at)
|
06.11.25
|D-Wave Quantum-Aktie verliert: Mehr Umsatz als gedacht - Rote Zahlen bleiben jedoch (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung live - Aktie gibt vor Zahlen ab (finanzen.at)
|
29.10.25
|D-Wave Quantum-Aktie: Im Sog von Volatilität und Kurshöhenflügen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Die Rally geht weiter: Wie lange hält das enorme Momentum der D-Wave-Aktie noch an? (finanzen.at)
|
16.10.25
|D-Wave expandiert in Europa - Millionenvertrag mit Swiss Quantum Technology - So reagiert die Aktie (finanzen.at)
|
09.10.25
|D-Wave Quantum-Aktie gefährlich überbewertet? (finanzen.at)