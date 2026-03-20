Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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20.03.2026 22:28:22
Why Dell Technologies Stock Just Jumped
Dell Technologies (NYSE: DELL) surged roughly 8.4% on Friday before falling back, finishing the day up 2.2%.The stock jumped initially after news broke that rival Super Micro Computer's co-founder was arrested on federal charges. It retreated from its high later in the day's trading, unable to escape the larger market slide. The S&P 500 fell 1.6%, and the Nasdaq Composite lost 2.1%.The U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York charged Super Micro co-founder Yih-Shyan "Wally" Liaw and two associates with allegedly smuggling $2.5 billion worth of its AI servers to China in violation of U.S. export controls. Liaw was taken into custody on Thursday. SMCI shares cratered 33.3% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.03.26
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Analysen zu Dell Technologies
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