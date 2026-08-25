Dick's Sporting Goods Aktie
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
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25.08.2026 16:21:39
Why Dicks Sporting Goods Stock Crashed Today
Dick's Sporting Goods (NYSE: DKS) stock crashed 23% in the first 15 minutes of trading Tuesday after reporting an earnings miss this morning.Analysts expected Dick's to earn $3.78 per share on $5.65 billion in sales for Q2 2026, but the sports equipment retailer reported a profit of only $3.53 per share, and sales came in just under $5.6 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Dick's Sporting Goods Inc.
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24.08.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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10.08.26
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.05.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.05.26
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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11.03.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dick's Sporting Goods Inc.
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