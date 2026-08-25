Dick's Sporting Goods Aktie

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WKN: 662541 / ISIN: US2533931026

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25.08.2026 16:21:39

Why Dicks Sporting Goods Stock Crashed Today

Dick's Sporting Goods (NYSE: DKS) stock crashed 23% in the first 15 minutes of trading Tuesday after reporting an earnings miss this morning.Analysts expected Dick's to earn $3.78 per share on $5.65 billion in sales for Q2 2026, but the sports equipment retailer reported a profit of only $3.53 per share, and sales came in just under $5.6 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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