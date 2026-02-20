Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
20.02.2026 17:20:23
Why Did Bloom Energy Stock Pop Again This Week?
Bloom Energy (NYSE: BE) shares have rocketed 80% higher this year. This week was more of the same, with shares up about 12% as of Friday midday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The feeling among investors is that the manufacturer of solid oxide fuel cells has an available solution to the growing power needs for data centers. This week's trading reflects the belief that power demand will only accelerate this year as artificial intelligence (AI) compute power continues to increase.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
