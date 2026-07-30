Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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30.07.2026 18:04:04

Why Did Bloom Energy Stock Rocket Higher Today?

Bloom Energy (NYSE: BE) announced earnings Tuesday, but apparently it took a day for the news to sink in with investors. The market was focused on the Federal Reserve decision and concerns about the tech sector yesterday, leading to declines in many artificial intelligence (AI) names. Bloom was one of them, despite a stellar earnings report. That reversed in a big way today, though. Bloom stock rocketed over 30% in early trading, and remained up by 26.6% as of 11:57 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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