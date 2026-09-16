Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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16.09.2026 23:50:49
Why Did Bullish Stock Fall Today?
Bullish (NYSE: BLSH) stock fell 9.5% on Wednesday, Sept. 16, 2026, after a key regulatory bill for the cryptocurrency industry failed to advance in the Senate.
The S&P 500 dropped 0.4% while the Nasdaq Composite finished flat.
Yesterday afternoon, the CLARITY Act failed to receive enough votes to advance in the Senate. The bill, which would create a set of rules to govern how digital assets and cryptocurrencies are treated by regulators, needed 60 votes.
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