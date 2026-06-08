Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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08.06.2026 16:15:21
Why Did Sandisk Stock Bounce Back Today?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock got caught up in an epic sell-off last week as semiconductor stocks lost $1 trillion in market capitalization. Sandisk crashed 11.4% Friday -- but today it's bouncing back.Shares of the NAND memory chips manufacturer gained 4.6% through 9:40 a.m. ET Monday, and investors can thank Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang for this. Huang says we are still just at "the outset of the AI revolution," which has more room to run. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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