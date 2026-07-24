Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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24.07.2026 17:40:43
Why Did Sandisk Stock Drop Friday?
Easy come, easy go. At one point yesterday, Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock was up 6% -- before giving back almost all its gains at the close. Today, Sandisk continues to slide lower, with losses hitting 6.5% as of 11:25 a.m. ET.And yet, the news for Sandisk today is actually pretty good.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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