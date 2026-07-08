Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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08.07.2026 17:32:07

Why Did Sandisk Stock Pop Today?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is bouncing back from yesterday's meltdown on Wednesday -- and color me unsurprised.Shares of the flash memory maker closed down 7.3% yesterday amid concerns about a possible increase in DRAM production by semiconductor giant Samsung in Korea. Sandisk regained 4.3% this morning, however, through 10:30 a.m. ET, as investor worries eased.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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