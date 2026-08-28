Dycom Industries Aktie
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
|
28.08.2026 17:21:11
Why Dycom Industries Stock Is Plummeting This Week
There was a lot to celebrate in Dycom Industries' (NYSE: DY) second-quarter 2027 earnings report, but the market chose not to break out the champagne. Instead, investors are focused on the report's weak spots and the numerous price target reductions issued in response to the financial results presentation. According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Dycom shares are down 21.6% from the close of trading last Friday through the close of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dycom Industries Inc.
|
25.08.26
|Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Dycom Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dycom Industries Inc.
|253,20
|-4,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.