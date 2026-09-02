International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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03.09.2026 01:10:06
Why Edison International Stock Withered on Wednesday
Still reeling from a recent regulatory setback in California, Edison International (NYSE: EIX) stock was dealt a fresh blow on Wednesday. An analyst tracking the California power utility made a deep cut to his price target; this, combined with generally gloomy sentiment on the company, drove the shares down by more than 6% on the day.Aidan Kelly from JPMorgan Chase's JPMorgan was the lead prognosticator behind the reduction. In a new research note, the pundit changed his Edison price target to $61 per share, well down from his previous $82. However, he maintained his neutral recommendation on the utility stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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