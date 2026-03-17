Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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17.03.2026 17:56:09
Why Eli Lilly Stock Just Dropped
Eli Lilly (NYSE: LLY) stock tumbled 5% through noon ET Tuesday. You can blame investment bank HSBC for that.HSBC, you see, just downgraded Lilly stock to sell. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
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|Optimismus in New York: S&P 500 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
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17.03.26
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17.03.26
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Analysen zu Eli Lilly
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