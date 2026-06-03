Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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03.06.2026 05:08:59
Why Figma Stock Jumped 44% in May
Shares of Figma (NYSE: FIG), the design software stock, were soaring last month as shares jumped on a strong earnings report and rode a broader recovery in the software sector.Figma went public last July and jumped out of the gate before falling sharply from its peak. Eventually, the stock sank below its IPO price of $33, and it remains there today. At first, Figma was dogged by concerns about its valuation, and later it became one of the software stocks that investors believed to be primed for AI disruption, especially after Anthropic launched its own competing design product, Claude Design.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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