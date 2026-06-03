Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Watchlist
>
03.06.2026 05:08:59

Why Figma Stock Jumped 44% in May

Shares of Figma (NYSE: FIG), the design software stock, were soaring last month as shares jumped on a strong earnings report and rode a broader recovery in the software sector.Figma went public last July and jumped out of the gate before falling sharply from its peak. Eventually, the stock sank below its IPO price of $33, and it remains there today. At first, Figma was dogged by concerns about its valuation, and later it became one of the software stocks that investors believed to be primed for AI disruption, especially after Anthropic launched its own competing design product, Claude Design.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Figma

mehr Nachrichten