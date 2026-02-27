FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
|
27.02.2026 23:57:08
Why Figs Stock Jumped Today
Shares of Figs (NYSE: FIGS) furthered their ascent on Friday, following the healthcare apparel brand's strong quarterly report and subsequent analyst commentary.By the close of trading, Figs' stock price was up over 23%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FIGS Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FIGS Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FIGS Inc Registered Shs -A-
|15,45
|23,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.