FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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08.08.2026 00:44:59
Why Figs Stock Popped Today
Shares of Figs (NYSE: FIGS) soared on Friday after the medical apparel supplier reported earnings that were more than double what investors expected.Image source: Getty Images.Figs' second-quarter net revenue jumped 28.8% year over year to $196.6 million, driven by a rise in orders and average order value. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu FIGS Inc Registered Shs -A-
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05.08.26
|Ausblick: FIGS A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.07.26
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06.05.26
|Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.04.26
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25.02.26
|Ausblick: FIGS A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu FIGS Inc Registered Shs -A-
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|FIGS Inc Registered Shs -A-
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