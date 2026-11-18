FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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18.11.2026 17:08:50
Why Figs Stock Popped Today
Figs (NYSE:FIGS), a supplier of scrubs to the medical industry, is benefiting from some positive PR this morning, pushing Figs stock up 3.3% through 11 a.m. ET.
Image source: Getty Images.
Figs confirmed yesterday that it is partnering with Noah Wyle, star of the hit HBO medical drama "The Pitt" and Figs' own "Global Brand Ambassador," to help raise funds to pay off and retire unpaid medical debts for more than 150,000 American patients.
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