Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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20.11.2026 12:03:02
Why Firefly Aerospace Stock Dropped This Week
An analyst downgrade and market skepticism over a major engine contract sent Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) sliding 22.6% this week.
Firefly Aerospace stock changed hands at $19.52 as of the close on Thursday, Nov. 19, down 22.6% from Friday, Nov. 13's close through Thursday, Nov. 19's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropped 5.1%, and the Nasdaq-100 was down 5.1%.
Image source: Getty Images.
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