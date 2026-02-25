First Solar Aktie

First Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 17:07:59

Why First Solar Stock Slumped Today

Shares of solar panel manufacturer First Solar (NASDAQ: FSLR) are tanking today. The company ended the year strong, but management disappointed investors with guidance for 2026. First Solar stock tanked nearly 20% on the news, and remained down by 15.2% as of 10:41 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Solar Inc

mehr Nachrichten