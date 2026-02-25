First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
25.02.2026 17:07:59
Why First Solar Stock Slumped Today
Shares of solar panel manufacturer First Solar (NASDAQ: FSLR) are tanking today. The company ended the year strong, but management disappointed investors with guidance for 2026. First Solar stock tanked nearly 20% on the news, and remained down by 15.2% as of 10:41 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
First Solar shares slide as tariff and demand woes bite (Financial Times)
