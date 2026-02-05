Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
05.02.2026 16:49:51
Why Fluor Stock Jumped in January
Strong stock market gains have begun to spread beyond large tech companies at the start of the year. One destination for investor money in January was the construction and engineering company Flour (NYSE: FLR). The stock popped 16.6% in January, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Investors look to be buying the dip after Flour shares lost almost 20% in 2025. A growing business backlog has sparked renewed confidence in the company. Investors will hear more when Fluor reports its fourth-quarter results on Feb. 17. Here's a look at Fluor's business to help prepare you for that update. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Fluor Corp.
Analysen zu Fluor Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Fluor Corp.
|39,53
|3,81%
