GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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04.06.2026 00:43:05

Why GameStop Stock Popped Today

Shares of GameStop (NYSE: GME) rose on Wednesday after the video game retailer reported a surge in quarterly profits.Image source: Getty Images.GameStop's net sales jumped 14% year over year to $835.3 million in its fiscal first quarter, which ended on May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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