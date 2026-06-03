GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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04.06.2026 00:43:05
Why GameStop Stock Popped Today
Shares of GameStop (NYSE: GME) rose on Wednesday after the video game retailer reported a surge in quarterly profits.Image source: Getty Images.GameStop's net sales jumped 14% year over year to $835.3 million in its fiscal first quarter, which ended on May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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