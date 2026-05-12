eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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12.05.2026 13:59:00
Ebay lehnt Übernahmeangebot von GameStop ab
Die amerikanische Videospielkette GameStop will die Onlineplattform Ebay schlucken – für rund 55 Milliarden Dollar. Doch der Ebay-Verwaltungsratschef findet das Angebot »weder glaubwürdig noch attraktiv«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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