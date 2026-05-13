GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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13.05.2026 11:23:22
GameStop makes big bet that governance doesn’t matter
With his offer rebuffed by eBay, the ball is now in GameStop boss Ryan Cohen’s courtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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