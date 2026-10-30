GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
30.10.2026 21:44:09
Why GE Vernova Stock Fell on Friday
GE Vernova (NYSE:GEV) stock pulled back despite reporting strong third-quarter numbers on Oct. 28. In fact, the natural gas turbine and grid solutions giant is selling power equipment faster than it can build it, and it just announced a massive $9 billion acquisition.
Still, the stock fell 4.9% at its lowest point in Friday's trading as several analysts lowered their price targets on the stock amid the artificial intelligence (AI) infrastructure stock sell-off.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
28.10.26
|KI-Boom beflügelt GE Vernova: Konzern wächst weiter stark und kauft Hochspannungstechnik zu - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|768,20
|-1,39%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|64 550,00
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.