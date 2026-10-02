Why General Mills Stock Dived by Almost 22% Last Month

One of the great challenges for a veteran business is staying relevant through the years. General Mills, anchored by a clutch of familiar food brands like Cheerios and Chex cereals and Häagen-Dazs ice cream, is a bit out of tune with current consumer tastes. That's affecting the company's results and, relatedly, investor sentiment.

In September, an earnings report showing declines in key fundamentals, and a CEO appointment that some took as a discouraging, don't-rock-the-boat move, exacerbated the situation. General Mills' stock price fell by almost 22% that month.

Image source: Getty Images.

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