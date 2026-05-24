GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
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24.05.2026 19:44:02
Why GlobalFoundries Stock Skyrocketed This Week
GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) stock rocketed higher in this week's trading. The semiconductor company's share price gained 20.6% across the period. Meanwhile, the S&P 500 index's level increased 0.9%, and the Nasdaq Composite's level was up 0.5%. GlobalFoundries stock saw big gains this week in conjunction with the announcement of new quantum computing initiatives and the announcement of major new support for the quantum industry from the U.S. government. The company's stock is now up 145% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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