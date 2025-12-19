HEICO Aktie

WKN: 889997 / ISIN: US4228061093

19.12.2025 23:48:31

Why Heico Stock Zoomed Nearly 6% Higher Today

Electrical components manufacturer Heico's (NYSE: HEI) stock provided a nice jolt of energy for its investors as the trading week came to an end. The industrial company's share price improved by almost 6% across Friday's session, thanks to record-breaking fiscal fourth-quarter results published after market close Thursday. In the quarter, Heico's net sales increased a robust 19% year-over-year to reach a new all-time high for the company of $1.21 billion. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) also set a company record, increasing by 35% to $188 million, or $1.33 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
HEICO Corp. 263,70 1,35%
Heico CorpShs -A- 255,73 6,14%

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
