Why Heico Stock Zoomed Nearly 6% Higher Today
Electrical components manufacturer Heico's (NYSE: HEI) stock provided a nice jolt of energy for its investors as the trading week came to an end. The industrial company's share price improved by almost 6% across Friday's session, thanks to record-breaking fiscal fourth-quarter results published after market close Thursday. In the quarter, Heico's net sales increased a robust 19% year-over-year to reach a new all-time high for the company of $1.21 billion. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) also set a company record, increasing by 35% to $188 million, or $1.33 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
