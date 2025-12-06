Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
06.12.2025 12:45:00
Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
After Ferrari's (NYSE: RACE) October Capital Markets Day, the stock cracked. Shares of the Italian luxury brand have fallen from levels above $500 in early October to below $400 more recently. For a stock that isn't typically very volatile, a drop like this in Ferrari stock is rare. Investors were spooked by the company's new 2030 targets, which implied slower growth than many had anticipated.The irony is that the sell-off came just as Ferrari raised its 2025 guidance again and reaffirmed some of the best margins in the auto industry, with high-30s adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margins and high-20s adjusted operating margins.In my view, the gap between cautious long-term targets and still-excellent near-term performance created an opening, so I bought the dip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|337,10
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.