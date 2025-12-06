Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

06.12.2025 12:45:00

Why I Bought the Dip in Ferrari Stock

Why I Bought the Dip in Ferrari Stock

After Ferrari's (NYSE: RACE) October Capital Markets Day, the stock cracked. Shares of the Italian luxury brand have fallen from levels above $500 in early October to below $400 more recently. For a stock that isn't typically very volatile, a drop like this in Ferrari stock is rare. Investors were spooked by the company's new 2030 targets, which implied slower growth than many had anticipated.The irony is that the sell-off came just as Ferrari raised its 2025 guidance again and reaffirmed some of the best margins in the auto industry, with high-30s adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margins and high-20s adjusted operating margins.In my view, the gap between cautious long-term targets and still-excellent near-term performance created an opening, so I bought the dip.
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
Ferrari N.V. 337,10 -0,24% Ferrari N.V.

