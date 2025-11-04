Ferrari Aktie
|349,40EUR
|9,90EUR
|2,92%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
344,50 €
|
Abst. Kursziel*:
0,15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
349,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,26%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|345,20
|1,68%
