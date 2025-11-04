Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

04.11.2025 22:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST

09:55 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
07:43 Ferrari Buy UBS AG
04.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
