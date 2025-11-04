Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
04.11.2025 22:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|09:55
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|354,20
|1,52%