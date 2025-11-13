Ferrari Aktie

364,50EUR 1,80EUR 0,50%
Ferrari

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

13.11.2025 06:47:19

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
363,10 € 		Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
364,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

