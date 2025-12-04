Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

04.12.2025 02:30:00

Why I'm Never Selling Airbnb Stock

I've bought shares of short-term rental platform Airbnb (NASDAQ: ABNB) since 2021. And I doubt I'll ever sell them.Others may criticize my fanaticism about Airbnb stock, and the criticism is fair. I've paid an average of $160 per share of Airbnb, whereas it trades at just $120 as of this writing. I've patiently held, and I've lost money. In other words, my never-sell mentality isn't paying off yet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
